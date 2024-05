Entrepreneuriat des jeunes et des femmes: La municipalité de Thiès Ouest procède au financement de 5 start-ups

Le maire Dr Mamadou Djité a présidé la cérémonie de présentation du travail de 5 start-ups financés dans le cadre du projet LVIA, en partenariat avec la municipalité de Thiès Ouest.

" Au départ, ils étaient 75 mouvements de jeunes et de femmes qui ont été choisis à la suite d'un appel à candidatures dans le cadre du projet LVIA. LVia qui est une ONG italienne... C'est un projet qui doit durer 3 ans et durant ces 3 ans, il sera question de former des jeunes et des femmes, de les financer et de les accompagner", a informé l'édile local de la commune de Thiès Ouest.

La rencontre a permis de " présenter le travail des 5 startups qui ont été choisis sur la base d'une sélection faite à partir des 75 mouvements de jeunes et de femmes et placés en formation à l'ISEP de Thiès sur divers domaines dont la pisciculture, les énergies renouvelables, la transformation des produits locaux, la pâtisserie et l'éco-construction....Ils ont été choisis pour être financer à hauteur de 5 millions d'euros", a-t-il ajouté.

" Ils étaient venus présenter ce qu'ils comptent faire, leurs startups et cela coïncide avec la visite officielle d'une délégation qui vient de l'Italie dans la commune partenaire Cuneo, envoyée par la mairesse pour venir voir ce qu'on a pu réaliser grâce à ce projet", a-t-il conclu avant d'engager ses services à accompagner les bénéficiaires dans le cadre d'une mission de coaching...