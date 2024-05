Coopération bilatérale : la Guinée-Bissau offre un masque traditionnel au musée de la renaissance africaine

Dans le cadre de la coopération bilatérale, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, une cérémonie de remise d’un masque traditionnel dénommé "Cabeza de baca bruto bijago" a été organisée ce vendredi 24 mai 2024 au monument de la renaissance africaine.







La république sœur de la Guinée-Bissau à travers son ministre de la Culture et de la jeunesse, des sports monsieur Augusto Gomez a cédé le masque la "Cabeza de baca bruto bijago" à madame Khady Diéne Gaye ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, en présence de l'Ambassadeur du Portugal, du Cameroun, du Zimbabwe, du Cameroun, du Nigeria, du Congo, et de la Mauritanie, et des chefs coutumiers tels que les jaraaf de Yoff de Ngor et de Ouakam.







En effet la "Cabeza de baca bruto bijago" est un masque traditionnel du peuple Bijago de la Guinée-Bissau symbolisant le « taureau sauvage », mais aussi la force de la jeunesse. Les Bijagos sont un peuple de la Guinée-Bissau qui vénère le taureau et le buffle comme animal sacré.







"Aujourd’hui, nous sommes ici pour la remise de cet objet d’art qui représente la culture de la Guinée-Bissau, mais aussi qui représente particulièrement l’un des peuples de notre pays (….). Le peuple Bijago est très ancien, très riche et qui est resté dans sa conservation pendant des siècles notamment pendant la période coloniale. Ce peuple représente la résilience africaine à toute forme de dominations ou occupations. Ainsi, cette tête de vache symbolise la force de la jeunesse africaine et du peuple bijago", assure Augusto Gomez, ministre Bissau-guinéen de la culture et de la jeunesse, des sports.







Ainsi, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale africaine qui se tient le 24 mai, oû le 1er numéro d'Afri'scene a eu lieu, la République de Guinée-Bissau a bien voulu céder le masque la "Cabeza de baca bruto bijago" aux autorités sénégalaises en guise de cadeaux pour le musée de la renaissance africaine. "Afri scène", est une initiative du Monument de la renaissance africaine visant à mettre en lumière le patrimoine culturel de l’Afrique, mais aussi contribue à l’affirmation de l’identité culturelle africaine.







Ainsi, ce don témoigne des bonnes relations fraternelles qui unissent les deux pays et va certainement renforcer les relations diplomatiques entre les deux nations. "Cette œuvre qui va reposer désormais dans le musée de la renaissance africaine, en plus de marquer de manière significative la présence et la contribution de la république sœur de Guinée-Bissau, est un facteur de cohésion sous-régional et d’intégration africaine abouti", lance madame Khady Diéne Gaye ministre de la jeunesse, des sports et de la culture…