Pr Bassirou Diomaye Faye : « La vertu du dialogue en temps de paix éloigne le spectre de la tension »

Le président de la république, Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé les assises nationales de la justice ce mardi au centre international de conférence De Diamniadio. Lors de son discours inaugural, il s'est adressé à l'assistance, mais également au peuple sénégalais, en ces termes.



« J'ai tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national, en accord avec l'esprit de mon discours d'investiture et de mon message à la Nation, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de mes orientations au conseil des ministres du 9 avril. Je réitère aujourd'hui la priorité élevée que j'accorde à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Je demeure convaincu que la vertu du dialogue en temps de paix éloigne le spectre de la tension », a déclaré le président Faye.



Cette prise de position ferme en faveur du dialogue et de la concertation illustre la volonté du nouveau chef de l'État de favoriser l'unité nationale et la stabilité du pays, en associant l'ensemble des acteurs politiques, de la justice et de la société civile aux décisions et orientations stratégiques.