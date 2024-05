Ouverture des assises de la justice : L’analyse sans complaisance de Mimi, ancien garde des sceaux

Selon l’ancien ministre de la justice, Aminata Touré, l’une des raisons pour lesquelles le Président a été élu, c’est justement de mettre fin à système judiciaire qui est considéré par les Sénégalais comme étant sous influence de la Justice et sous influence du président Macky Sall.

Dans son intervention après l’ouverture des travaux ce mardi 28 mai sur les assises de la justice, Aminata Touré estime qu’il est important de s’attendre à des résultats de cette concertation. « On peut être optimiste quant aux résultats des assises. La particularité est que l’actuel président de la République a été dans un passé récent, détenu politique. Donc il est bien placé pour conduire ces assises afin d’obtenir les résultats attendus. Selon l’ancien ministre et membre de la coalition Diomaye, « l’heure est enfin venue de mettre tout sur la table et de faire un diagnostic qui va enfin donner une justice attendue de tous les citoyens.