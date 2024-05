Guinée Bissau : Armando Lona libéré ce lundi en début de soirée

Après neuf jours de détention, le journaliste Armando Lona et ses camarades ont été finalement libérés. Ils ont recouvré la liberté ce lundi aux environs de 19h.







Selon ses partisans qui ont partagé l’info, la mobilisation a été concluante ! Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. Le régime de Embalo affaibli par une cuisante défaite électorale aux Législatives a quasiment engagé son pronostic vital politique.







Pour rappel, il avait initié une marche pacifique le samedi 18 mai dernier pour exiger le rétablissement de l'État de droit et de la démocratie et la situation des prix alimentaires élevés. Il est le coordinateur du « Front populaire » qui est à l’origine de cette marche pacifique qui a été dispersée par les forces de l’ordre suivie d’arrestations.







Depuis son arrestation, les organisations de la société civile bissau-guinéenne, le Synpics et ses camarades de promotion au CESTI ont haussé le ton pour exiger sa libération sans condition.