GMS sur l'inculpation de Bah Diakhaté : "On doit dépénaliser les délits de diffamation, d'injures..."

Les Assises Nationales de la justice se tiennent, ce mardi 28 Mai 2024 au Cicad. Le député Guy Marius Sagna interpellé par Dakaractu sur l'arrestation de l'activiste Bah Diakhaté, est d'avis que les délits de diffamation doivent être dépénalisés.

"On est venu pour bâtir le Sénégal, pas pour une vengeance. (...) Je suis de ceux qui pensent qu'on doit dépénaliser les délits de diffamation, des injures..." si ce n'était pas par principe, j'allais dire "bien fait...pour lui", malgré qu'ils étaient au pouvoir, ils avaient refusé de dépénaliser ces dits délits"

Pour l'activiste Guy Marius Sagna, allié du Pastef, "par principe, on doit dépénaliser les injures et les délits de diffamation. On doit se battre pour la fin des "retours de parquet", que ça soit pour les gens du pouvoir, de l'opposition ou d'un individu lambda", martèle l'ancien détenu.