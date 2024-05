Mbane / Swami-agri : Un modèle d’agriculture moderne qui transforme le visage de Mbane et la vie des Populations.

Implanté dans la commune de Mbane (Saint-Louis) depuis 2009, Swami-agri a impacté positivement le quotidien des habitants de Mbane et environnants.



Avec une production de 80.000 tonnes pour cette année, la société a employé près 4.000 femmes, des pères de famille et jeunes qui peinaient à avoir un travail décent. Un modèle d'agriculture moderne, la société Seneguindia a longtemps subi des attaques qui visent à discréditer l’impact positif de l’entreprise sur l’économie nationale et le quotidien des populations riveraines.



Ces dernières démontent pièce par pièce les fausses déclarations, notamment l'accaparement des terres. Dans ce reportage, les paysans résidents de la zone affichent toute leur satisfaction de leur cohabitation avec Swami-agri.



Reportage...