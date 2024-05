Le Président Diomaye Faye aux assises : « Il est pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont la justice est rendue »

D’emblée il fera savoir qu’une : « Œuvre collective, une démarche participative et un exercice de co-construction » seront le triptyque qui doit guider leurs actions, a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye ce mardi, au moment de procéder au lancement officiel des assises de la justice sénégalaise.

Par ailleurs le Pr Faye dira que : « La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue. Je rappelle déjà qu'en avril 2018, le besoin de motorisation de la justice avait fait l'objet d'un rapport d'un comité de concertation, mis en place par le garde des sceaux ministre de la justice. Six années après ces concertations, et après avoir été traversé par de violentes secousses, force est de reconnaître que notre système judiciaire a besoin d'une profonde refondation que seule une approche inclusive permettra de réussir », estime le chef d'État sénégalais.

Cette posture volontariste en faveur d'une justice plus proche des préoccupations citoyennes démontre la volonté du président Faye de placer le dialogue et la participation du peuple au cœur de la réforme du système judiciaire. Une démarche ambitieuse visant à renforcer la légitimité et l'efficacité de l'appareil judiciaire, garant de l'État de droit et de la stabilité du pays.