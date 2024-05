Sédhiou / Déploiement de SASSE : “dans tous le département de Goudomp, seules trois écoles sont dotées de cantine scolaire “ (gestionnaire)

Pour contribuer à harmoniser les différentes interventions, renforcer et faciliter la coordination des acteurs par le niveau central, le Ministère de l’éducation nationale, à travers la DCaS, a mis en place une nouvelle plateforme digitale afin de renforcer le dispositif de gestion et de suivi du programme national d’alimentation scolaire.

Ce nouvel outil dénommé SASSE (Système de Suivi de l’Alimentation Scolaire du Sénégal), intégré dans le Système d’Information du Ministère de l’Education nationale (SIMEN), permet d’avoir une cartographie exhaustive des écoles à cantine, d’assurer une disponibilité permanente des données fiables et un suivi régulier de la gestion des projets de cantine afin d’en mesurer les résultats / effets aux différents niveaux.

C’est pourquoi, pour une bonne connaissance du nouveau dispositif de gestion des cantines et une appropriation de la plateforme SASSE par les Directeurs et Chefs d’établissement, son déploiement au niveau école et établissement devient une nécessité.

Ainsi pour une mise en œuvre effective des activités définies dans sa feuille de route, la DCaS tient des sessions de formation des directeurs et chefs d’établissement à cantine scolaire des IA de Kolda (IEF Kolda, Médina Y. Foula et Vélingara), Sédhiou (IEF Sédhiou, Bounkiling et Goudomp), Ziguinchor (IEF Bignona 1 et 2, Ziguinchor et Oussouye), Diourbel (IEF Mbacké, Diourbel et Bambey) et Kaolack (IEF Nioro, Guinguinéo et Kaolack com. et dép.) du 20 au 30 mai 2024. À Sédhiou, le taux de couverture des écoles en cantine scolaire tourne autour de 20% avec seulement 132 établissements touchés. Et ce sont principalement, l’État, Counterpart International avec 90 écoles et le PAM qui interviennent dans la zone. Dans cette région, c’est le département de Goudomp qui compte le moins d’établissements à cantines scolaires avec seulement 03 écoles touchées.