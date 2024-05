Dakar / Marche de protestation contre Israël : l’application des poursuites contre Netanyahou exigée, la sincérité de la communauté remise en cause…

Depuis plus de 76 ans, le peuple palestinien souffre d'une invasion qui la déraciné de sa terre, déplacé après destruction de ses villes et villages, devenant réfugié dans des camps aussi bien sur son territoire que dans les pays voisins. Les palestiniens jugent avoir suffisamment souffert notamment avec l’arrivée de Benyamin Netanyahou qui n’a pas permis aux exactions et persécutions sur le peuple palestinien de prendre fin.



L’Africaine de Médiation, de Gestion et de Règlement de Conflits (AMGRC) semble bien comprendre la situation qui a duré dans le temps pour intervenir avec la représentation de lÉtat Palestinien au Sénégal, pour dit « Stop » « aux massacres ». Les initiateurs de la marche organisée ce dimanche à Dakar pour la liberté de la Palestine considèrent simplement que l’État d'Israël ignore les droits les plus reconnus par le droit international. Car, il continue de pratiquer l'oppression contre le peuple palestinien sous toutes ses formes, à travers ses gouvernements successifs.







Depuis huit mois, « l'envahisseur » mène une guerre « d'extermination » et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée, y comprisJérusalem. Une attaque meurtrière a coûté, à ce jour, la vie à 50.000 martyrs et a occasionné 90.000 blessés et 25.000 disparus dont majoritairement des enfants, des femmes et des personnes âgées. Elle a également entraîné la destruction de toutes les infrastructures indispensables dont les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises. Dans ses œuvres, ledit envahisseur, dans le but d'affamer le peuple palestinien et le contraindre à émigrer, a opéré la fermeture des passages pour s'opposer à l'entrée de l'aide humanitaire.















La politique de deux poids deux mesures dénoncée











La communauté palestinienne a manifesté sa détermination et son attachement à sa terre malgré les atrocités qui lui ont valu le soutien de tous les peuples libres du monde pour ses revendication légitimes de liberté, d'émancipation, mais également d'établissement d'un état indépendant sur son propre sol avec Jérusalem comme capitale.







Venus nombreux envahir les rues de la capitale sénégalaise, les palestiniens estiment que cette guerre a isolé leur pays au niveau international. Ils haussent le ton face aux dirigeants du monde qui doivent comparaître devant la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Non seulement au regard de leur « complicité » avec l'État hébreu, mais pour être des téléspectateurs du mépris envers la Palestine.







Le représentant de la Palestine au Sénégal invite tous les peuples libres du monde partisan de la justice et amoureux de la paix, à maintenir davantage la pression par des manifestations face aux violations du droit international humanitaire dont est victime la Palestine.







Il convient, selon Nasser Jadallah, de mettre fin à la politique de deux poids deux mesures des alliés d'Israël dans toutes les instances internationales et cela ne se réalisera qu'avec la solidarité et le soutien des peuples musulmans épris de justice comme le Sénégal.