Covid-19 / Trois enseignants testés positifs à Oussouye.

Dans sa livraison de ce vendredi 05 mai 2020, sur les 134 cas testés positifs, il y a 104 cas contacts et 30 cas communautaires.



Dans ce lot, le département d’Oussouye a enregistré 03 cas positifs. Mais le hic, c’est que tous ces trois cas sont des enseignants qui servent dans la commune, au village de Diakène Diola et au Cap Skirring. Tous viennent de Dakar et ils tous transité par le terminus de Liberté 5.



C’est donc 15 prélèvements d’enseignants qui servent dans le département d’Oussouye que les autorités sanitaires de la région ont envoyés pour des tests.



Le département d’Oussouye compte ainsi 04 enseignants testés positifs car un des trois comptabilisés à Ziguinchor parmi les trois premier cas, sert à Oussouye.



Oussouye qui faisait partie des départements les moins touchés enregistre à ce jour 05 cas positifs...