Covid-19 / Real Madrid : Zidane, Ramos et Cie acceptent de baisser leurs salaires.

Les négociations étaient en cours depuis un moment, et un accord a été finalement trouvé entre la direction du Real Madrid et l'ensemble des entraîneurs et joueurs de football du club merengue. Et, c'est le président de la "maison blanche", Florentino Perez, qui a confirmé la nouvelle ce mercredi dans un communiqué publié sur le compte Twitter officiel du Real Madrid.



C'est en ces termes que le document dévoile les termes de l'accord : " Les joueurs et techniciens des effectifs des équipes A de football et de basket-ball du Real Madrid, menés par leurs capitaines, avec les principaux dirigeants des différents départements du club, ont trouvé un accord pour réduire volontairement leurs salaires entre 10% et 20%, en fonction des circonstances qui pourraient affecter la fin de la saison 2019-2020", renseigne ledit document officiel. Une issue heureuse qui permet au club d'éviter une crise économique en interne en attendant que l'épisode de la pandémie du coronavirus passe....