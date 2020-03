Covid-19 : Mary Teuw Niane appelle à la sérénité et au respect des consignes sanitaires.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, appelle les Sénégalais à la sérénité afin de s'unir pour éviter l'expansion de la maladie." Il faut bannir les rassemblements religieux, communautaire, ethnique, etc. Au Sénégal, nous avons des activités sociales particulièrement chez les femmes avec les baptêmes, mariages et autres, qui sont des moyens de transmission du Coronavirus", a prévenu M. Niane.



Pour ce faire, dit-t-il, il faut éviter tous les contacts qui facilitent ces actions. " Nous devons penser aux autres, éviter les regroupements, éviter les visites de courtoisie", dénonce-t-il.



Aussi, le professeur appelle les populations à la solidarité, à la discipline afin de s'engager ensemble à respecter toutes les directives qui vont dans le sens d'éradication de cette pandémie.



Par ailleurs, il exhorte le Sénégalais de l'extérieur qui désire retourner au pays, d'aller se signaler dans les structures de santé pour d'abord la protection de sa famille, mais aussi de son pays.



L'ancien ministre reste convaincu que le Sénégal peut combattre ce mal si chaque Sénégalais joue sa partition en se protégeant et protège les autres...