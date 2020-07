Covid-19 / Football Local : Le comité exécutif fédéral met definitivement un terme aux championnats, Teungueth FC privé du titre.

C'est un véritable coup de tonnerre qui vient se s'abattre sur le football local sénégalais définitivement arrêté cette saison en raison de la pandémie de la Covid-19. La décision vient d'être entérinée par le comité exécutif fédéral de la fédération sénégalaise de football (Fsf) qui se réunissait ce mercredi. C'est ainsi qu'il a été décidé de l'arrêt définitif de tous les championnats de la Ligue 1 à la Ligue 2 en passant par les divisions inférieures aussi bien masculines que féminines.







La Covid-19 aura finalement eu raison du football local dont les acteurs s'étaient dernièrement remis à rêver d'un retour sur les terrains au mois de novembre, suite aux mesures d'assouplissement servies par l'État du Sénégal. Hélas tel ne sera pas le cas au vu de l'évolution de la pandémie qui semble avoir pris une pente ascendante ces dernières semaines. Dans tous les cas, cette décision dont les conséquences risquent d'être très lourdes pour les clubs et autres acteurs du foot local, est loin d'avoir fait l'unanimité.







Pour cause, en décidant de l'arrêt définitif de tous les championnats dont la Ligue 1, le comité exécutif fédéral prive Teungueth FC du titre de champion 2019 / 2020 qui semblait lui tendre les bras. En effet, au sortir d'une première partie de saison où les rufisquois ont tout écrasé sur leur passage (1er, 33 points en 13 journées, dont 10 victoires et 3 nuls.) Les hommes de Youssoupha Dabo voient ainsi leur impressionnant parcours réduit à néant. Au même moment les deux derniers de la L1 à savoir Niarry Tally, 13 ème 13pts et Cneps Excellence 14 ème 12 pts tirent avantage de cette décision en évitant la descente en division inférieure.







Justement parce que le comité exécutif de la FSF a également notifié qu'il n'y aura ni une descente en Ligue 2 encore moins une montée dans l'élite, a scellé le sort d'autres clubs. C'est le cas de la Linguère de Saint-Louis, 1 ère de la L2 suivi de l'Us Ouakam. Ces formations devront patienter avant d'espérer réintégrer l'élite.







Voici in Extenso les décisions majeures prises lors de la réunion du comité exécutif fédéral :







1-Arrêt définitif de tous les championnats ( L1-L2-N1-N2-Régional)







2- Aucun titre de champion ne sera décerné cette saison,







3- Pas de montée, pas de descente,







4- Tengeueth fc et Jaraaf sont désignés pour représenter le Sénégal en ligue africaine des champions et en coupe CAF,







5- le démarrage de la saison 2020/2021 est fixé pour le Samedi 31 octobre 2020.







Le comité exécutif a aussi décidé des subventions post covid ci-après :



-Les clubs L1: 15.000.000,







-Les clubs de L2: 10.000.000,







Les clubs de N1: 7.000.000,







-Les clubs de N2: 3.000.000,







-Les clubs régionaux : 1.000.000,







-Foot Féminin : Clubs D1: 3.000.000, clubs D2: 2.000.000