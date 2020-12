Covid-19 / Coupe du monde U17 et U20 2021 : La FIFA reporte tout !

Initialement prévues en 2021, les Coupes du Monde U17 et U20 masculines ont été reportées par la FIFA en raison de la pandémie du Coronavirus. Ainsi le Pérou hérite toujours de la compétition U17, tandis que l’Indonésie accueillera les U20 en 2022. Une décision entérinée par le Bureau du conseil de l'instance mondiale du football réunie ce jeudi.



Cette décision intervient après le report de la compétition réservée au moins de 17 et 20 ans chez les filles. La FIFA avait par la suite décidée que le Costa Rica accueillerait la Coupe du monde féminine U20 de 2022 et que l'Inde organiserait celle des U17 en 2022.