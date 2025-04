Course poursuite sur la RN1 entre deux camions : Le camion conteneur se renverse !

Une course poursuite entre deux camions a été filmée par des témoins sur la route nationale. Selon les commentaires de la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, un camion plateau, immatriculé TH - 6085E, a essayé de dépasser plusieurs fois un camion, avant de le coincer au niveau d'un virage. Sur les images, le camion conteneur s'est renversé sur le côté droit de la chaussée, créant un grave accident. On ignore s'il y a des blessés ou des morts. Mais on peut constater qu'une partie du camion s'est dégradée. Sur X les sénégalais ont fustigé l'indiscipline notoire des chauffeurs sur la route.