Coupe sur les salaires des enseignants percevant un rappel : Le SADEF se réjouit de « l’arrêt de cette politique de spoliation »

Le Syndicat autonome pour le développement de l'enseignement et de la formation (SADEF) a tenu ce 17 Octobre son Conseil syndical national autour de plusieurs panels avec notamment un thème majeur sur le système de traitement des salaires enseignants. Et sur ce point précis, le SADEF n’a pas manqué de se réjouir de « l’arrêt de la politique de spoliation » sur le salaire des enseignants ayant perçu un rappel comme l’a nommé Mbaye Sarr, SG du Syndicat. Une politique mise en place par l’État « pour voler le salaire des enseignants », a-t-il ajouté, auquel il a été mis un terme grâce à un dispositif conséquent.



Sur le conseil syndical, Mbaye Sarr de rappeler que la pandémie de la Covid a presque mis le syndicalisme en berne. Il fallait donc le faire rebondir et dégager des perspectives pour l’avenir. Ce conseil étant donc un moment fort pour la lutte et la vie de l’organisation.