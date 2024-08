Coupe maire Latmingué 2023 : «Dr Macoumba Diouf est un fils du Saloum dont le savoir-faire et les capacités intellectuelles ne sont plus à démontrer qui a toujours répondu présent auprès des populations » (Rahma)

Venu assister à la finale de la coupe du maire de Latmingué, le responsable politique, Mouhamed Ndiaye Rahma a, lors de sa prise de parole tari d’éloges, le Dr Macoumba Diouf. « C’est le lieu, aujourd’hui, de rendre un vibrant hommage à Dr Macoumba Diouf, un digne fils du terroir qui a servi son pays et dont le savoir-faire et les capacités intellectuelles ne sont plus à démontrer », a-t-il laissé entendre. Nous avons trouvé, poursuit-il, un fils qui ne ménage aucun effort pour répondre aux attentes des populations du Saloum. «C’est un fils de cette localité qui n’a de cesse de se battre pour les intérêts des populations de Latmingué, du Saloum et du Sénégal », dira-t-il. Et d’ajouter : «Nous vous félicitons et vous encourageons pour tous les services que vous rendez à votre population et à celle du Saloum ».