Coupe du monde : Le Sénégal et le Japon se neutralisent (2-2)

Au terme d'un match plutôt équilibré, le Japon et le Sénégal n'ont pas su se départager (2-2) dans cette partie du groupe H du Mondial 2018. Les Sénégalais risquent de s'en mordre les doigts...

Dominateurs en début de rencontre, les hommes d'Aliou Cissé enchaînaient les attaques sur le côté droit de Sarr. C'est d'ailleurs après un centre du latéral droit Wagué que Mané (1-0, 11e) ouvrait logiquement le score, grâce à une énorme erreur du gardien Kawashima ! De quoi assommer les Japonais, sans solution dans le jeu et bousculés dans les duels.

Mais au lieu d'en profiter pour faire le break, les Lions de la Teranga préféraient gérer leur petit avantage. Il faut dire que les Samouraïs n'étaient pas dangereux… jusqu'à la superbe frappe enroulée d'Inui (1-1, 34e) ! Un coup dur pour le Sénégal qui a laissé son adversaire reprendre le contrôle en cette fin de première période. Même si Niang ratait son duel contre Kawashima avant de rentrer aux vestiaires.

Autant dire qu'Aliou Cissé a dû faire trembler les murs à la mi-temps. Car dès l'entame du second acte, les Lions repartaient à l'attaque. On assistait enfin à un match agréable mais ce sont les Japonais qui se procuraient les meilleures opportunités, notamment par Osako et Inui. Et pourtant, le Sénégal repassait devant grâce à un missile de Wagué (2-1, 71e) ! Un avantage de courte durée puisque Inoui (2-2, 78e) égalisait presque dans la foulée, à la suite d'une mésentente dans la défense sénégalaise. Encore une fois, c'était dur pour les Lions... Match nul 2-2, un résultat qui n'arrange pas ces deux équipes à 4 points en attendant Pologne-Colombie (20h).