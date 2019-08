Coupe du Monde FIBA Chine 2019 : Maurice Ndour et le Sénégal voient grand en Chine

Il y a eu d’importants changements durant les trois dernières semaines de préparation pour la Coupe du Monde FIBA 2019, mais le leader, non moins capitaine de l’équipe Maurice Ndour voit toujours grand en Chine.



Le Sénégal partage à Dongguan le fameux ‘groupe de la mort’ avec le Canada, la Lituanie et l’Australie. Pour une équipe qui a remporté 10 de ses 12 matchs des Éliminatoires Zone Afrique, l’objectif reste le même sous les ordres du sélectionneur nouvellement entré en fonction, Moustapha Gaye.



"Malgré les difficultés que nous avons rencontrées ces derniers temps, l’ambiance est bonne et j’ai le sentiment que tout le monde est prêt à commencer le tournoi", a fait savoir Maurice Ndour sur le site officiel de la FIBA.



Les lions de la Téranga ne seront pas en territoire inconnu à Dongguan, puisqu’ils ont affronté le Canada il y a trois ans au Tournoi de Qualification Olympique FIBA de Manille, après avoir fêté leur retour sur la scène internationale en 2014 en Espagne. "Tout le monde sait que c’est le groupe le plus dur du tournoi, mais nous allons nous concentrer pour produire notre meilleur basket," souligne l’ailier de 2.06m.



À en croire le natif de Sindia, l’équipe du Sénégal n’est pas à prendre à la légère. Toutefois, il reconnait que les adversaires du Sénégal dans le groupe H de la compétition sont très puissants. "Nous avons l’habitude d’être sous-estimés par les autres équipes et d’être considérés comme des challengers. Nous avons déjà connu cette situation. Mais les équipes devront prouver sur le terrain qu’elles sont meilleures que nous. Je suis convaincu que tous les matches seront serrés. Nous sommes tous des professionnels, le classement ne compte pas. Le Canada, l’Australie et la Lituanie ont toutefois des équipes incroyablement fortes."

S’exprimant au sujet de son nouveau rôle au sein de la sélection nationale, le joueur de 27 ans promet de donner de la voix et de servir d’exemple à ses coéquipiers.



"Mon rôle en tant que capitaine est assez important, mais il le sera davantage si je peux faire changer les choses. Je veux aider les joueurs à se concentrer et à être plus performants en essayant de les mettre dans les meilleures conditions possibles", a laissé entendre Maurice Ndour, capitaine des lions dans ce mondial qui commence ce samedi 31 Août. Les joueurs de Moustapha Gaye croiseront la Lituanie dans leur premier match groupe à 11h 30 à Dongguan (19h 30 GMT).