Coupe d’Afrique des clubs champions de Basket féminin : L’ASC de la ville de Dakar renforce son staff technique et procède à de nouveaux recrutements

L’ASC de la ville de Dakar, a organisé un petit déjeuner de presse, ce 11 octobre 2024 dans un hôtel de la place. Une occasion pour elle, de présenter les clubs champions Féminins (AWBL) qui se tiendra du 06 au 15 décembre 2024.



Selon le président de l’ASC de la ville de Dakar, Yatma Diaw, cette rencontre est une occasion de mettre sur pied le comité d’organisation pour pouvoir piloter tout ce qui a trait à l’organisation de cette activité club. Ce comité a été élargi à la famille du basketball afin d’avoir une très bonne organisation. Sous ce rapport, il a remercié la fédération sénégalaise de basketball dirigée par le président Babacar Ndiaye, le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias pour son appui à l’équipe de l’ASC de la ville de Dakar. Par rapport aux attentes, il soutient qu’il y’a lieu d’abord de gagner ce pari de la route de l’organisation car si l’on se fie à ses propos, ça fait plus de 25 ans que le Sénégal n’a pas organisé cette compétition. D’où l’opportunité de montrer à l’Afrique notre capacité d’organiser et de relever ce défi.



Interpellé sur le budget, Yatma Diaw parle d’un gros budget avec l’appui des partenaires. Il cite comme partenaire premier la ville de Dakar à sa tête, le maire Barthélémy Dias mais aussi les partenaires du secteur privé pour leur soutien. Cependant, il souligne qu’il ne s’agit pas d’un budget bouclé mais plutôt d’un budget prévisionnel qui équivaut à une centaine de millions.



Sur le plan sportif, il estime que le besoin est opportun parce que sur le plan national l’ASC ville de Dakar a trop gagné surtout chez les filles tout en soutenant que c’est la cinquième année consécutive que le club gagne le championnat. « Donc, il est normal qu’on puisse aller sur le plan africain et je pense qu'on a une équipe qui est capable d’aller très loin sur ce tournoi », renseigne-t-il. Ce dernier d’informer que des recrutements sont en train d’être faits pour l’atteinte de cet objectif, avec le renforcement du staff technique qui est passé par le recrutement du coach Malick Goudiaby, mais aussi de l'internationale sénégalaise Fatou Diagne et une américaine qui joue aux États-Unis, qui a joué à Double NBA qui viendra renforcer l’équipe. La révélation de l’équipe et du championnat national, Aminata Ndong, est partie pour capitaliser l’espoir du basketball sénégalais.