Coupe Caf: dans un stade vide, le Jaraaf arrache la victoire face à Orapa United FC au temps additionnel

Ce 5 janvier 2025, l'ASC Jaraaf a remporté une victoire importante en battant Orapa United FC (Botswana) 1-0 au Stade Abdoulaye Wade. Ce 4eme match de la Coupe de la Confédération de la CAF s'est joué à huis-clos en raison d'une sanction de la CAF. Le Jaraaf a été puni de quatre matchs sans spectateurs à la suite d'incidents lors de leur dernier match contre l'USM Alger.



Malgré l'absence de leurs supporters, les joueurs du Jaraaf ont montré une grande détermination. La première mi-temps a été dominée par le Jaraaf, mais sans réussir à marquer. Orapa United a bien défendu, repoussant les nombreuses attaques des Sénégalais.



Le but décisif est arrivé dans les arrêts de jeu grâce à Almamy Fall, qui a marqué l'unique but du match. Cette victoire est essentielle pour le Jaraaf, qui relance ainsi ses chances dans la compétition.



Le succès du Jaraaf est d'autant plus remarquable qu'il intervient dans un contexte difficile. Cette victoire leur donne de l'élan pour la suite de la compétition. Le Jaraaf avec 5 points, trône ainsi à la 3eme place de son groupe (C), à égalité avec ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire.