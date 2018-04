Coupe CAF : Génération Foot battue et éliminée par le RS Berkane (2-0), dénonce l'arbitrage

Génération Foot (GF) a été battue et éliminée par le RS Berkane qui, au premier tour de la Coupe CAF, avait mis au tapis Mbour PC.

Le club marocain a réussi à renverser le GF ce mercredi, en 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Les Grenats ont été éliminés, "à l'arbitrage", et ne verront pas les phases de poule de la compétition.



Après deux semaines d'optimisme, le club de Déni Biram Ndao rêvait enfin de démontrer son statut de grand d'Afrique. Vainqueur 3-1 à l'aller, GF a été victime de l'arbitrage maison, qui fait bien plus mal que la défaite au retour (2-0).



Certainement paralysés par les décisions arbitrales, les joueurs de Alain Perrin sont passés à côté d'une qualification historique...