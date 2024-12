Coup de théâtre : après le recours rejeté, le CNG enterre l'appel de Pére Max et Siteu – Modou Lo reste indétrônable.

Dans une décision retentissante qui secoue le monde de la lutte, le comité d’appel a une nouvelle fois confirmé la victoire de Modou Lo contre Siteu, mettant ainsi un terme définitif à l’imbroglio judiciaire qui a suivi leur affrontement. Le lundi 9 décembre 2024, sous la présidence de Malick Ngom, le comité a rejeté sans appel la contestation de l'école de lutte Lamsar, dirigée par le manager de Siteu, Pere Max. L’appel, lancé en novembre après le premier verdict favorable à Modou Lo, a été jugé recevable en forme, mais sans fondement sur le fond. Les vidéos du combat ont clairement montré que Siteu avait quitté l'aire de combat, un détail crucial qui a scellé son sort. Le comité a rappelé que, selon les règles de la lutte, toute sortie de l'aire de combat entraîne une sanction immédiate, et la décision de l'arbitre reste souveraine.



Cette décision sonne comme un ultime coup de théâtre dans le bras de fer juridique entre les camps de Modou Lo et de Siteu. Le manager Pere Max, qui n’a cessé de clamer que son lutteur avait été victime d’une injustice, voit ainsi son appel rejeté de manière formelle. Ce verdict définitif vient enterrer toute tentative de renverser la décision sur le terrain, confortant ainsi Modou Lo dans sa victoire éclatante. Les fans de lutte, les analystes et tous les observateurs ne peuvent que constater que, malgré les recours successifs, le roi a bel et bien terrassé son adversaire sur tous les fronts.