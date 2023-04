Cosydep /Journées de prières : la 10ème édition célébrée sous le thème “Islam, Politique et Éducation".

Comme à l'accoutumée, la COSYDEP apporte une touche particulière au menu de ses missions en ce mois béni de Ramadan. À l'instar des années précédentes, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a organisé sa traditionnelle cérémonie de récital de Coran ce Mercredi 19 Avril dans ses locaux.

Ce pour formuler des prières et nourrir une pensée pieuse à l'endroit de ses membres disparus, échanger sur les problématique du système mais également raffermir les liens autour d'un “Ndogou”.



Cette 10ème édition dédiée à la défunte Amy Sarr Sylla est célébrée sous le thème “Islam, Politique et Éducation". Selon le secrétaire général du SAEMS, El Hadji Malick Youm, ce thème d'actualité très important a permis de mieux comprendre les jonctions nécessaires qui doivent exister entre la religion l'école et la politique. Nous saluons à sa juste valeur cette belle initiative. Nous pensons qu'encore une fois de par cette belle activité, la Cosydep a encore convaincu tous les syndicats de la nécessité de nous retrouver dans de pareils panels pour encore raffermir les liens entre les membres qui fondent cette structure importante", a soutenu le syndicaliste.

Ainsi, il précise qu'il va falloir nécessairement que chacun des acteurs puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que cette éducation soit pré-inscripte dans une parabole de sécurité.



Imam Cheikh Kanté l'animateur de la cérémonie a appelé les syndicalistes comme le gouvernement à cultiver les valeurs que l'islam enseigne telles la bienfaisance pour préserver le secteur éducatif en demandant aux syndicalistes de ne pas être des leviers des partis politiques. "Je demande qu'on se réconcilie avec la valeur responsabilité mais aussi avec la valeur équité et justice pour tout le monde", ont rappelé Imam Cheikh Kanté et ses collègues arabisants...