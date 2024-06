Coopération militaire Sénégalo-Mauritanien : Le CEMGA salue les excellents résultats obtenus

En visite en zone militaire numéro 2, le Chef d’état-major des armées (CEMGA) y a séjourné du 19 au 20 juin 2024. S’adressant aux troupes opérationnelles dans le nord du pays en parfaite collaboration avec les soldats de la Mauritanie, le Général Mbaye CISSÉ a salué les patrouilles mixtes entre les deux armées pour mieux sécuriser la zone.



« C’est une occasion de vous féliciter du travail de sécurisation et de contrôle de zone que vous faites au quotidien. Je veux mettre en exergue les excellents résultats que nous obtenons au niveau de la coopération militaire avec la République sœur de Mauritanie. Une collaboration militaire très dynamique, très fructueuse qui permet de sécuriser les espaces que nous partageons, de rassurer les populations et de créer les conditions d’une bonne stabilité. Je vous demande à renforcer cette coopération, de profiter de ces sorties pour mieux vous rapprocher de ces populations pour développer des actions civilo-militaire » tient à préciser le CEMGA.



L’objet de cette visite, selon lui, « c’est venir sur le terrain à la base, recueillir les préoccupations et en liaison avec les grands commandements et services qui m’accompagnent y trouver des solutions. L’objectif, c’est de vous mettre dans les meilleures conditions de performance » fait savoir le CEMGA qui a tenu à remobiliser et galvaniser les soldats.



Ensuite, il s'est rendu à Podor et Ourossogui au contact des 2e et 32e Bataillons d'infanterie et des stations navales. Il a visité la station navale ..