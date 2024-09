Coopération décentralisée: En visite en Italie, le maire de Koul au contact des italiens qui s'activent dans le domaine des peaux et cuirs

En déplacement à l'étranger, le maire de la commune de Koul, Modou Fall, est présentement en visite en Italie où il a rencontré le Président de la commission artisanat et coopération décentralisée de la Commune de KOUL, Abib Mbow, qui est à Novara en Italie. À cette occasion, il a rendu visite aux compatriotes qui sont en Italie afin de voir de près, comment vivent-ils leur religion et comment font-ils pour que leurs enfants ne soient pas complètement coupés de leur origine. Ainsi, M. Modou Fall est allé à la rencontre des sénégalais à BALOCCO dans leur résidence Keur Serigne Touba. Et il s’agit d’une résidence qui fait la fierté de tous sénégalais. En effet, chaque samedi, Keur Serigne Touba dans la commune de BALOCCO est le lieu de rencontre des Sénégalais vivant dans les communes environnantes, et qui participent d'une façon significative à l’économie sénégalaise.



Dans le cadre de la coopération, le maire de Koul a échangé avec des italiens qui s'activent dans le domaine des peaux et cuirs, vu que la commune de KOUL est par excellence une commune où il y'a beaucoup de cordonniers avec les villages de COURÉ DECK ET COURÉ DIOR, COURE KHANDANE, PAYENE, FASS DIONE etc.

Dans la foulée, il a également pris contact avec le Maire de cette commune pour un éventuel jumelage et surtout sur le plan sanitaire, contacter des structures sanitaires pour l'obtention d'équipements sanitaires au profit de ses administrés.