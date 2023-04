Coopération bilatérale : Le Sénégal et le Portugal paraphent des conventions majeures dans plusieurs domaines

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Me Aïssata Tall Sall a reçu ce matin son homologue ministre et chef de la diplomatie de la République du Portugal. Cette visite entre dans le cadre de la troisième commission mixte entre les deux pays.



Pour la ministre Aïssata Tall Sall qui a pris la parole en premier devant Joao Gomes Cravinho, cette coopération devra prendre en compte plusieurs secteurs pour renforcer le partenariat déjà fécond, entre le Sénégal et le Portugal. Il faudra d’abord se pencher sur l’économie maritime, notamment un focus sur l’économie bleue, la sécurité maritime, le concours des secteurs privés des deux pays. Dans le cadre de la sécurité, l’accent a été mis sur le Sahel. Une zone qui cristallise toutes les pensées avec l’avancée de la menace djihadiste. Les deux personnalités diplomatiques, ont réitéré leur engagement pour soutenir les efforts de leurs deux États dans le domaine de la sécurité.











Le ministre des affaires étrangères de la République du Portugal, s'est dit honoré de participer à cette première commission mixte et considère que c’est un point de départ pour une longue et franche coopération. « Les différents aspects que vous avez évoqués sont importants pour nous et nous pouvons beaucoup faire ensemble. Nous considérons le Sénégal comme un partenaire privilégié et il y’a des défis dans lesquels on peut travailler ensemble, notamment dans le domaine sécuritaire », a ajouté Joâo Gomes Cravinho.



Dans le domaine du tourisme,le Sénégal et le Portugal entendent unir leur efforts de même que dans le domaine de l’éducation, particulièrement en renforçant l’apprentissage de la langue portugaise qui est bien enseignée dans les lycées et universités.







Cette troisième commission mixte a été sanctionnée par la signature de deux conventions. Le protocole de coopération entre le ministère des infrastructures du gouvernement de la République Portugaise et celui des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement du gouvernement de la République du Sénégal.







Enfin, la signature d’un mémorandum d'entente sur la formation diplomatique, la Recherche et le Partage d'informations et de documents entre les ministères des affaires étrangères des deux pays.