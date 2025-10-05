Convoqué ce lundi à 15h à la SR : Pape Malick Ndour dénonce « une procédure illégale »

L’ancien ministre de la Jeunesse sous Macky Sall, Pape Malick Ndour, a fait face à la presse ce dimanche pour revenir sur les faits de son interpellation survenue la veille à l’AIBD. Une convocation lui a été notifiée à la Section de Recherches (SR) de la Gendarmerie pour ce lundi à 15h.



L'ancien ministre a assuré qu'il se présenterait : « Je vais répondre sans difficulté », a-t-il déclaré.



Contestation du privilège de juridiction

Toutefois, Pape Malick Ndour a fermement contesté la légalité de la procédure. Il a soulevé la question du privilège de juridiction dont bénéficient les anciens ministres :



« Comment peut-on convoquer un ancien ministre sans faire appel au privilège de juridiction ? Tout le monde sait que pour entendre un ancien ministre, il faut passer par l’Assemblée nationale, devant la Haute Cour de Justice », s’est-il indigné.



L'ancien ministre dénonce ainsi une procédure qu'il estime illégale au regard du droit sénégalais.