Contribution à l’économie dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest : La Sonatel table sur plus de 1.000 milliards

Le renforcement de la contribution du Groupe Sonatel à l’économie et à la création de richesse dans les 5 pays de présence est une réalité. Le groupe Sonatel, un des premiers contributeurs à la création de valeur dans ses pays de présence se trouve avec 65% du chiffre d’affaires consolidé du groupe. En 2022, c’est plus de 435 milliards FCFA qui ont été versés aux budgets des États à titre d’impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes, soit 30% du chiffre d’affaires consolidé. Les activités du Groupe Sonatel ont permis par ailleurs de collecter 297 milliards FCFA pour les États au titre des taxes indirectes.Au titre du développement du secteur privé local, les activités du groupe ont généré plus de 298 milliards de FCFA de revenus au profit des entreprises locales (sous-traitants, fournisseurs, prestataires, etc...), soit 20% du chiffre d’affaires consolidé. En terme d’emplois, les activités du groupe ont permis de consolider plus de 5 000 emplois directs et près de 200 000 emplois indirects grâce à des partenariats dynamiques dans les domaines technique et commercial. À ce titre, plus de 160 milliards FCFA ont été versés en commissions à nos partenaires distributeurs, soit 11% du chiffre d’affaires consolidé.