Contentieux en milieu professionnel : 724 conflits individuels en 2022, contre 655 en 2021, soit une hausse de 10,36 %. (CNP)

Le Conseil National du Patronat du Sénégal a organisé une demi journée d’échanges et de sensibilisation sur la « Gestion du Contentieux Social en milieu professionnel. »



Une occasion pour apprécier la gestion du contentieux social dans les entreprises et qui interpelle aussi bien le Chef d’entreprise, le Directeur des Ressources Humaines, les Délégués du Personnel, que l’Administration du Travail.

Une bonne gestion desdits contentieux sociaux, devra permettre à toute Entreprise d’atteindre ses objectifs de croissance ou de restructuration par une meilleure compréhension et analyse des relations interprofessionnelles.



Venu présider la rencontre, le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, a lancé un appel à la préservation de la justice sociale dans les entreprises. Selon lui, « ce Sénégal, il faut continuer à le bâtir, il faut en amplifier les réalisations, il faut le protéger des sombres menaces dont on voit les effets ravageurs non loin de nous et au quotidien. C’est pourquoi ce forum est un baromètre objectif et pertinent de l’appropriation, par les partenaires sociaux, des orientations de nos politiques publiques… », dira Samba Sy, le Ministre du Travail .



Un avis bien partagé par le vice - président du Conseil National du Patronat, chargé de la commission technique de ladite organisation, Maïssa Fall. À l’en croire, des efforts considérables ont été faits pour amoindrir les « contentieux sociaux en milieu professionnel ». Selon lui, « malgré les efforts fournis pour qu’il y ait moins de contentieux en milieu professionnel, 724 conflits individuels ont été soumis par les inspections du travail au tribunal du travail en 2022, contre 655 en 2021, soit une hausse de 10,36 %.



Selon les dernières statistiques officielles produites par les services de la direction générale du travail et de la sécurité sociale, en 2022, 3.629 conflits individuels ont été recensés en milieu professionnel par les inspections du travail. Il faut préciser que seuls 724 de ces litiges ont été soumis au tribunal du travail. En 2022, sur la base des données de la direction générale du travail et de la sécurité sociale, 69 conflits collectifs ont été répertoriés au Sénégal, contre 85 en 2021. Quarante-deux litiges collectifs avaient été dénombrés en 2020, contre 29 en 2019, selon le délégué du CNP, l’une des principales organisations patronales sénégalaises », a - t- il signalé. Il faut signaler que ces contentieux sont souvent motivés par les défauts de paiement de salaire, des accessoires de salaire et les licenciements abusifs...