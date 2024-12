Consultant modèle ou caïd de la poudre blanche ? L’incroyable chute de Raymond P. Okoh

Au cœur du paisible quartier des Maristes, à Dakar, l’arrestation de Raymond P. Okoh, un consultant nigérian de 42 ans, a laissé les voisins sans voix. Derrière la façade d’un professionnel brillant, diplômé d’instituts prestigieux, se cachait un trafic de drogue qui a fini par précipiter sa chute. Selon L’Observateur, les limiers de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont mis la main sur un homme aussi discret qu’efficace dans ses activités criminelles.







Un coup de filet soigneusement orchestré







La descente aux enfers de Raymond P. Okoh a débuté le 24 décembre 2024. Ce soir-là, un dispositif minutieusement préparé par l’Ocrtis est déclenché après des semaines de surveillance. « Un dense trafic de drogue dure tenu aux Maristes par un ressortissant nigérian », indiquaient les notes des enquêteurs, citées par L’Observateur.







Un agent infiltré, se faisant passer pour un client, parvient à gagner la confiance du suspect. Une première transaction, conclue au rond-point des Maristes, scelle le sort de Raymond P. Okoh. L’arrestation est immédiate, et le Nigérian est conduit à son domicile, où la perquisition révèle 26 grammes de cocaïne, 20 grammes d’une substance non identifiée, une balance électronique et 450 000 FCFA en liquide.







Une seconde perquisition accablante







Le lendemain, une nouvelle fouille de son luxueux appartement aux Maristes livre une découverte encore plus accablante : un kilo de cocaïne, soigneusement dissimulé, et un sachet contenant 100 grammes supplémentaires de ce produit prohibé. Ces trouvailles alourdissent le dossier d’Okoh, présenté au procureur le 25 décembre.







Marié et père de trois enfants, ce natif de Lagos semblait mener une vie irréprochable, mais les limiers de l’Ocrtis ont mis en lumière une double vie qui choque son entourage. « Les voisins, encore sous le choc, peinent à croire que cet homme affable et éduqué puisse être mêlé à un trafic de drogue de cette envergure », rapporte L’Observateur.







Un réseau à démanteler







Au-delà de l’arrestation de Raymond P. Okoh, l’enquête suit son cours pour identifier ses complices éventuels. Les transferts d’argent découverts lors des perquisitions laissent penser à un réseau organisé qui pourrait s’étendre bien au-delà des frontières sénégalaises.