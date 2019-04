Conseil Économique Social et Environnemental : Aminata Tall sur siège éjectable ?

Une qui doit bien surveiller ses arriéres par les temps qui courent c'est bien la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Bien que disposant d'un mandat, Aminata Tall peut être révoquée par décret. Et les mauvaises langues disent qu'elle est sur siège éjectable puisque Macky Sall qui décapite comme pas possible en ce moment, aurait déjà choisi son remplaçant, disons remplaçante. Une affaire à suivre de près...