Congrés de la Confédération Africaine d'Escrime: Le président Mbagnick Ndiaye réélu pour un nouveau mandat de 4 ans

Et de deux pour l'ancien ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye. Le président de la Fédération sénégalaise d'Escrime, a été réélu pour un mandat de quatre ans à la tête de la Confédération africaine d'Escrime (CAE).



La cérémonie s'est déroulée , à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan cet après-midi du dimanche 1er décembre 2024, lors du congrès électif de la Conférence Africaine d’Escrime, le Président sortant, le Sénégalais Mbagnick Ndiaye, ancien Ministre des Sports à été réélu à la tête de cette structure africaine pour un mandat de quatre ans. Ainsi, à l'unanimité avec la présence des 29 fédérations présentes, le président sortant a recueilli 29 voix.



Le Président réélu, Mbagnick Ndiaye après avoir rappelé les résultats africains à travers le monde, a vivement remercié les fédérations nationales africaines pour les nombreux efforts déployés visant à promouvoir et à développer la discipline sur le continent.



Selon le communiqué parvenu à Dakaractu, il a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa mission au service de l’Afrique et de son pays pour le plus grand rayonnement du sport au plus haut niveau.