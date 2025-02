Congo/Affaire Farba Ngom : La coordination de l’APR Pointe-Noire se mobilise et s’élève contre le régime

Les mouvements de soutien se multiplient en faveur du député-maire des Agnam, Farba Ngom. Ce dernier est confronté à une situation judiciaire délicate depuis quelques semaines, suite au rapport de la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) concernant un dossier de blanchiment de 125 milliards de francs CFA. Cependant, ses partisans estiment que les motivations derrière cette affaire sont « purement politiques ».



« Farba Ngom est victime d’un acharnement politique », affirment-ils, parmi lesquels figure la coordination de l’Alliance pour la République (APR) de Pointe-Noire, en République du Congo. Ces militants et proches de Farba Ngom se dressent en bouclier pour le défendre et mettent en garde le régime : « Nous sommes déterminés à faire valoir nos arguments devant le peuple sénégalais. Farba Ngom est un digne fils du Sénégal qui s’est battu pour l’intérêt de la République. C’est un patriote avéré. Nous allons nous mobiliser pour lui apporter tout le soutien nécessaire », ont-ils déclaré.



Dans cette phase judiciaire, marquée par le retrait de la convocation du député ce lundi, la coordination de l’APR Pointe-Noire appelle la justice sénégalaise à faire preuve d’équité et d’impartialité dans le traitement de cette affaire, qui continue de susciter de vives réactions.