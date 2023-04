Conférence de presse BBY : à l'instar du président de la République, Benno appelle au dialogue.

Depuis l’interview avec une radio de la place du président de la République qui a invité à « un dialogue avec toutes les forces vives de la nation », les débats sont orientés vers cette probable concertation nationale.

À cet effet, la coalition présidentielle n’a pas dérogé à la règle. Ainsi, Benno Bokk Yakaar a emboîté le pas à son leader à travers une déclaration lue par Seydou Guèye lors d’une conférence de presse tenue le 27 avril au siège de LD.

Selon les leaders de Benno qui ont délocalisé leur conférence de presse au siège de la Ligue démocratique, l’urgence de l’heure est d'instaurer un climat de paix et de dialogue.

Et comme pour avertir la classe politique du pays sur « le syndrome du pétrole », le pool des porte-parole de Benno Bokk Yakaar interpelle l’opinion, la société civile, les syndicats et l’opposition, afin d'occulter leurs intérêts et de mettre en avant celui du Sénégal...