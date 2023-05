Condamnation d’Ousmane Sonko : Yewwi annonce une forte mobilisation le 19 mai prochain

L’annonce est faite par l’un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Déthié Fall. Le président du PRP, devant la presse a déclaré qu’une marche nationale et internationale sont prévues le 19 mai 2023. Pour ce qui est de la marche nationale, le lieu et l’heure seront définis et l’opinion sera informée. Le président du Parti républicain pour le progrès invite ainsi, tous les responsables et les sympathisants de Pastef que le combat est celui de toute la coalition de Yewwi Askan Wi.



« Le président Macky Sall nous montre tous les jours qu’il n’est préoccupé que par la volonté de museler les opposants. Je lance aussi un appel à toutes les fédérations et associations dans la diaspora de porter ce combat pour le 19 mai prochain », conclut-il.