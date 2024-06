Concours d'entrée en 6eme et Cfee 2024: l'IA de Louga enregistre 14743 candidats

Alors que le concours d'entrée en sixième et l'examen du certificat de fin d'études élémentaires sont fixés les 25 et 26 juin 2024, pour ce qui concerne l'Inspection d'Académie de Louga, cette année elle présentera à la session de juin 2024, 14 743 candidats inscrits dont 8775 filles soit un pourcentage de 59,51% contre 5965 garçons répartis dans 86 centres d'examen. S'agissant des candidats au niveau des Ief, Kebemer compte 4354, Linguère 3588 et Louga 6801.



Dans l'académie de Louga, le nombre de candidats a connu une hausse. En effet, de 13389 candidats en 2023,le nombre d'inscrits est passé à 14743 en 2024 soit une hausse de 1354 candidats. Cette hausse est plus importante dans les départements de Louga ( + 572) et de Kebemer (+ 507).



A moins d'une semaine du démarrage des épreuves, selon le chargé de communication de l'IA de Louga, Ousmane Kane Djadji, toutes les dispositions nécessaires sont prises (réquisition des véhicules de service par le Gouverneur pour acheminer les épreuves et les membres du jury, sécurisation des épreuves et des centres) pour une organisation réussie de l'examen.