Concours Général : Pourquoi le lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor n’envoie plus de candidats depuis 4 ans?

Depuis quatre ans, le plus grand lycée de la région de Ziguinchor n'a pas envoyé de candidats pour le concours général. Une situation inquiétante que le Censeur du lycée Djignabo Bassène, enseignants et apprenants déplorent. Les raisons sont cependant multiples : manque de niveau des apprenants, les grèves cycliques, le manque de moyens des parents qui permettrait aux apprenants de poursuivre des cours particuliers chez des répétiteurs aguerris et assermentés et tant d'autres raisons pour avoir les outils et le bagage de la culture générale pour se mesurer aux autres établissement du pays. En somme, ils sous-tendent que le mal est profond...