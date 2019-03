Composition Sénégal/Madagascar : Les Lions en 4-3-3 avec Krépin-Gana-PAN, au milieu

Place à la première répétition avant les choses sérieuses. Et pour ce rendez-vous qui lancera la campagne de préparation de la CAN 2019, Aliou Cissé a décidé de disposer son équipe en 4-3-3 classique pour affronter les "Barea", au Stade Lat-Dior de Thiès.



La plus grande indication repose sur l’identité du trio au milieu, à savoir Gana Guèye, Krépin Diatta et Pape Alioune Ndiaye. Avec Cheikhou Kouyaté et Alfred Ndiaye préservés, la présence du milieu de Bruges KV s’imposait. Tout comme celle du joueur de Galatassaray, très attendu par le sélectionneur dans le jeu vertical.



Face au Madagascar (19h GMT), l'équipe du Sénégal se présentera avec un trio d'attaque composé de Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Sadio Mané. Aliou Cissé a encore assemblé ce trio, dans une forme olympique en club.



Devant le gardien Edouard Mendy, on retrouve l'axe Kalidou Koulibaly-Salif Sané. Youssouf Sabaly, à gauche, et Moussa Wagué, à droite, tiennent la corde, pour animer les couloirs. La modification tactique de Aliou Cissé, qui a l'habitude d'abandonné son 4-2-3-1 en cours de match, donne souvent plus de maîtrise aux Lions...