Compagnonnage avec le PR : « Lorsque la situation devient défavorable, tous ses soutiens prennent la fuite » (Moustapha Tall).

Jeune acteur politique à Yoff, Moustapha Tall en veut aux membres de BBY qui se réclament être des soutiens de taille au président Macky Sall. Pour le jeune leader politique originaire de Touba, il y a un défaut d’entente au sein de la coalition présidentielle. Pire, il y a une guerre de positionnement et ses membres disparaissent de la scène quand la situation politico-sociale devient chargée.

« Lorsque la situation devient défavorable, ils prennent tous la fuite pour aller se terrer dans des hôtels », a déclaré Moustapha Tall pour qui, le président Sall doit ouvrir grandement les yeux et bien observer son entourage.

« C’est au Président de bien regarder pour voir ceux qui le soutiennent et ceux qui ne le font pas, de grâce qu’il assiste davantage ceux qui posent des actes en sa faveur au lieu d’encourager et de renforcer ceux-là qui ne lui apportent rien », a soutenu le jeune acteur social, ex membre de la coalition majoritaire.

Pour Moustapha Tall, le Président Macky Sall a bien fait dans son discours à la nation de renouveler son attachement à la jeunesse et l’invite à davantage assister celle-ci dans la quête d’un meilleur avenir.

« Ces agressions récurrentes, la violence notée et autres troubles sont tous liés à la faim et le manque d’emploi dans le pays, c’est pourquoi j’appelle le président à davantage soutenir les jeunes », a dit le jeune leader politique...