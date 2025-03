Communiqué du BP de Pastef : Le ministre de la Microfinance boycotte TFM

Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a décidé de boycotter la Télévision Futurs Médias (TFM). Cette décision fait suite à la dernière émission Jakaarlo, au cours de laquelle un débat houleux a opposé le chroniqueur Badara Gadiaga et le député Amadou Bâ de Pastef. Un communiqué du bureau politique de Pastef dénonce vivement l’attitude des chroniqueurs, notamment celle de Badara Gadiaga, dont les vidéos sont largement partagées sur les réseaux sociaux.



Le ministre Alioune Badara Dione a déclaré : « Face au mépris et à la complicité des membres permanents de l'émission, j'ai décidé de boycotter cet organe jusqu'à ce qu'il accepte de présenter des excuses publiques pour les injures proférées à l'encontre du Premier Ministre. »