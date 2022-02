Commune de Yoff : La première adjointe dans l’histoire de la commune, Sokhna Mbène Faye se réjouit d’une victoire en faveur des femmes.

La commune de Yoff a procédé, ce 11 février à l’installation officielle de sa nouvelle équipe municipale avec à sa tête le nouveau maire entrant, Seydina Issa Laye Sambe qui a été installé dans ses nouvelles fonctions.



Pour une première dans l’histoire de la commune, une adjointe a été désignée pour seconder le plus jeune maire dans la ville de Dakar. Elle répond au nom de Sokhna Mbène Faye qui voit dans son élection à ce poste, un sacerdoce pour rendre service aux populations de Yoff, particulièrement, les femmes.



« Cela prouve que les femmes ne seront plus reléguées au second plan, elles vont participer activement au développement de la communauté. Nous nous réjouissons de cette élection pour représenter les femmes, mais nous leur tendons également la main pour travailler ensemble pour le développement de la commune », a expliqué Sokhna Mbène Faye.



L’équipe municipale de la commune de Yoff est composée de 8 adjoints au maire dont 5 désignés à travers les différentes cités nouvelles de la commune.