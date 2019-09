Commune de Thiaré : Finale de la coupe du maire El Hadj Oumar Dramé

La finale de la coupe du maire de Thiaré (département de Kaolack), s'est jouée entre Daradji et l'Asc Espérance.



L'édile de la localité, El Hadji Oumar Dramé et le parrain, l'opérateur économique Mamadou Touré, n'ont pas lésiné sur les moyens pour accompagner la jeunesse sportive. À cette occasion, Mr Dramé a sollicité l'appui de l'État pour l'érection d'un stade municipal à Thiaré et l'extension du réseau électrique au niveau des villages environnants.



À noter que les deux équipes se sont neutralisées dans le temps réglementaire (0 but partout). Au finish, l'Asc Daradji a remporté le trophée face à Espérance à l’issue de la séance des tirs au but...