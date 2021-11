Commune de Mbeuleukhé : Le député-maire Aliou Dia réclame une réhabilitation du stade municipal.

La réhabilitation du stade municipal de Mbeuleukhé tient particulièrement à cœur, Aliou Dia, le député-maire de la commune de Mbeuleukhé. Ce samedi 13 novembre, à l’occasion de la finale de la zone de Yang-Yang, l'édile de la localité, qui était par ailleurs le parrain de l'événement, a été particulièrement sensible au sort de l'infrastructure sportive en état de délabrement.



C'est ainsi qu'il a saisi l'occasion pour lancer un appel en direction des autorités étatiques. « Ce stade municipal est un bijou dans l’arrondissement, je sollicite le soutien de l’État pour la construction de tribunes et la mise en place de lampadaires et de projecteurs pour régler le problème de l’éclairage et également de la sécurité », a-t-il déclaré au micro de nos confrères de djoloffactu.



Membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), du point de vue d'Aliou Dia, il est primordial « d’avoir des stades au niveau des communes pour permettre à tous ces jeunes de faire valoir leurs capacités et leurs compétences sportives. Nous avons une jeunesse consciente qui attend qu’on l’accompagne. Nous devons leur octroyer tous nos moyens quels qu’ils soient pour les mener à bon port », a conclu Aliou Dia qui a débloqué une enveloppe de 2 millions francs CFA en guise d'appui aux équipes finalistes, renseigne djoloffactu.



Pour rappel, en sénior, l’ASC Santhie de Mbeuleukhé s’est adjugée du trophée à l’issue des séances de tirs au but (1-1 Tab, 4:2) devant l’ASC Bokk Jëf de Mboyenane.