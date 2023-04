Commune de Kaolack: La population de Nimzatt Extension dans la rue pour protester contre l'insalubrité, l'insécurité...

Les habitants de Nimzatt Extension( Peulga) de la commune de Kaolack ont improvisé hier une marche pacifique pour interpeller les autorités étatiques et locales.



En cause, ce quartier est laissé depuis des années à lui-même avec son lot de problèmes. Il s'agit entre autres de l'insalubrité qui sévit dans cette zone. " Nimzatt Peulga fait partie des quartiers les plus sales de la commune de Kaolack. Tous les jours, nos enfants sont exposés aux multiples maladies qui polluent nos rues", a martelé Mamadou Niane.



L'insécurité est aussi une des préoccupations de la population de Nimzatt Extension. Ici, les bâtiments en chantier et les maisons abandonnées constituent le lieu de refuge des malfaiteurs qui rodent auprès des habitations. Et pour les manifestants, la cause principale de l'insécurité est relative au manque de lampadaires. " La plupart des lampadaires ne fonctionnent plus et c'est d'ailleurs ce qui plonge le quartier chaque nuit dans le noir, fustige-t-elle.



Les populations ont également porté le plaidoyer auprès de l'État afin que leur quartier soit bien loti et que le problème d'assainissement soit également résolu...