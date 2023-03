Commémoration : Il y a trois ans, Pape Diouf, devenait la première victime de la Covid-19 au Sénégal…

Le 31 mars 2020 l’ancien dirigeant sportif sénégalais perdait la vie à Dakar, au Sénégal, des suites de la Covid-19. Apres une tentative d’évacuation tardive en France, qui ne se fera finalement jamais, il rendra l’âme sur la terre de ses aïeux. Dans cet épisode tragique, le Sénégal enregistre son premier décès officiellement lié à la pandémie de la Covid-19.



La disparition de Pape Diouf avait été une grande perte pour le monde du football, en particulier pour le football français et sénégalais. En effet, trois ans après, ses amis et proches pleurent un homme qui était très respecté pour son travail et son engagement envers le sport, ainsi que pour ses qualités humaines.



Né e 18 décembre 1951 à Abéché, au Tchad. Il était issu d'une famille sénégalaise, mais avait passé une grande partie de sa jeunesse au Tchad, où son père travaillait comme fonctionnaire de l'Organisation de l'Unité Africaine. Il a ensuite déménagé au Sénégal avec sa famille pour poursuivre ses études.



Après avoir obtenu son diplôme de journalisme à l'Université de Bordeaux, en France, Pape Diouf a travaillé comme journaliste sportif pour plusieurs journaux, dont France Football, La Marseillaise et Le Sport. Il a ensuite travaillé comme agent de joueurs, représentant des joueurs de renom tels que Marcel Desailly, Basile Boli, William Gallas et Didier Drogba…



En 2005, Pape Diouf avait été nommé président de l'Olympique de Marseille, devenant ainsi le premier président noir d'un club de football professionnel en Europe. Sous sa présidence, l'OM a remporté la Coupe de France en 2006 et a atteint la finale de la Coupe UEFA en 2007, redonnant au club sa place parmi les grands clubs du football français et européen. Un poste que Pape Diouf avait fini par quitter en 2009, suite à des désaccords avec les propriétaires du club.



En guise de reconversion, après s’être essayé à la politique dans sa ville d’adoption, Marseille, le grand Pape avait fini comme consultant pour plusieurs chaînes de télévision françaises, notamment Canal+ et beIN Sports. Un homme de consensus, respecté par les joueurs, les entraîneurs et les supporters pour sa personnalité charismatique et sa capacité à rassembler les gens autour d'un objectif commun.