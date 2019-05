Combat contre Balla Gaye 2 : Boy Niang 2 n’en fait pas une obsession.

Lors d'une rencontre face à la presse, le lutteur de l'Écurie de Gaulle de Pikine s'est exprimé sur un éventuel choc contre le lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2. A en croire Boy Niang 2, ce combat n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Il a soutenu que Balla Gaye 2 a déjà fait son chemin et montré sa suprématie face à ses égaux et surtout confirmé contre de grands champions. Il n'a pas manqué aussi de rappeler qu'entre Pikine et Guédiawaye il n'y a jamais eu de tension et déclare qu'il a des supporters dans le fief de son prochain adversaire, Lac de Guiers 2...