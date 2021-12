Combat Siteu / Papa Sow : Excédées par les agressions aux alentours de l'Arène Nationale, les populations expriment leur ras le bol...

Les actes de vandalisme étaient encore une fois au rendez-vous hier à l'Arène Nationale dans le cadre du combat Papa Sow/Siteu. Ainsi, la question de la sécurité avant et après les combats se pose toujours et n'est pas encore réglée par le CNG et les autorités. Interrogées par notre reporter, les populations dénoncent avec leur dernière énergie ces séries d'agressions et de vandalisme notées au niveau de l'Arène Nationale....