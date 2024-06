Classement FIFA : Le Sénégal perd du terrain, le Maroc toujours numéro 1 en Afrique

Le classement FIFA du mois de juin 2024 vient d'être dévoilé et le Maroc (1669.44 pts) conserve sa place de numéro 1 africain, se classant 12e au niveau mondial avec un gain d'une place. Le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, 2022 a reculé d'une place et se retrouve désormais 18e au classement général avec 1623.34 points. Le match nul (1-1) face à la RDC et la courte victoire (1-0) sur la Mauritanie ont ralenti la progression des Lions.



Par ailleurs, l'Égypte (36e, +1) complète le podium africain, devançant la Côte d'Ivoire (37e, +2) et le Nigéria (38e, -8) qui perd 8 places. La Tunisie (41e, +0) et l'Algérie (44e, -1) se maintiennent dans le top 50 mondial, tandis que le Cameroun (49e, +2) et le Mali (50e, -6) se classent dans la seconde partie du top 50.



L'Afrique du Sud (59e, +0) complète le top 10 africain, se maintenant à la 10e place continentale. Ce classement reflète les performances des différentes équipes nationales africaines ces derniers mois, avec notamment la bonne dynamique de la Côte d'Ivoire championne d’Afrique en titre.



L’argentine reste numéro 1 au classement mondial suivie de la France et de la Belgique, en attendant la prochaine publication prévue le 18 juillet prochain.